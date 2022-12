'Bol.com gaat saneren' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize, gaat saneren en wil de komende drie jaar 225 miljoen euro besparen. Dit schreef Het Financieele Dagblad op basis van een opname waarin topvrouw Margaret Versteden de plannen aankondigt. Bol.com schrapt om die reden 300 banen, circa 10 procent van het totale bestand. Volgens het FD legde Versteden uit dat de groei bij de webwinkel is stilgevallen. Bol.com is ook minder winstgevend dan voorheen. Terwijl het bedrijf eerder nog op een forse omzetstijging rekende, denkt Versteden nu dat die ongeveer op het niveau van 2021 zal blijven. Ook volgend jaar verwacht zij geen groei. Het bedrijf verlengt de contracten van honderd mensen niet. Bij de andere tweehonderd banen heeft Bol.com volgens Versteden 'de meerderheid van de pijn al genomen', doordat het bedrijf de afgelopen maanden openstaande vacatures niet heeft ingevuld en externe inhuur heeft verminderd. De krant meldt dat de 300 banen goed zijn voor circa 15 procent van de beoogde kostenbesparing. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.