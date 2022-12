AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Donderdag kwam de AEX op een nieuwsluwe handelsdag per saldo nog amper van zijn plaats met een bescheiden winst van 0,2 procent op een slotstand van 719,83 punten.

Op Wall Street waren beleggers donderdagavond iets enthousiaster en hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde bij de slotzoemer 0,8 procent hoger, waarmee een verliesreeks van vijf handelsdagen werd afgesloten, terwijl techbeurs Nasdaq ruim een procent wist bij te schrijven.

Beleggers zijn vandaag in afwachting van de vrijgave van de Amerikaanse producentenprijzen, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week woensdag. Volgens de FedWatch Tool van CME rekent bijna 80 procent van die beleggers op een renteverhoging met 50 basispunten, terwijl iets meer dan 20 procent mikt op 75 basispunten.

Na gematigde opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week woensdag rekende nog vrijwel 100 procent van de beleggers op een renteverhoging met 50 basispunten, en de mondiale beurzen maakten een enorme koerssprong.

Door de vrijgave vrijdag van een robuust Amerikaanse banenrapport, gevolgd door een meevallend rapport over de dienstensector maandag, sloeg bij een deel van de beleggers toch weer de twijfel toe en werden aandelen van de hand gedaan.

"De aandelenmarkten zijn dit jaar zo afhankelijk geweest van inflatie, en dit zal zo waarschijnlijk voorlopig blijven", zei vermogensadviseur Courtney Garcia van Payne Capital Management.

In Azië weten de hoofdindices vanochtend eensgezind de weg omhoog te vinden. Hongkong wint meer dan twee procent, terwijl Tokio ruim een procent klimt. De winsten voor de andere beurzen zijn meer bescheiden.

Het Chinese bureau voor de statistiek maakte vanochtend bekend dat de consumentenprijzen in november zijn gestegen met 1,6 procent, na een plus van 2,1 procent in oktober en 2,8 procent in september, de piek dit jaar.

D Chinese producentenprijzen daalden in november met 1,3 procent op jaarbasis, na een daling in oktober met eveneens 1,3 procent en een plus van 0,9 procent in september.

Olieprijzen blijven onder druk staan

De Amerikaanse olie-future daalde donderdagavond in New York bijna een procent naar 71,46 dollar pet vat. Eerder op de dag steeg de WTI-olieprijs juist nog scherp naar ruim 75 dollar, nadat bekend werd dat het Canadese TC Energy de Keystone-pijpleiding tussen Canada en de VS heeft stilgelegd vanwege een lek.

"Dit is een belangrijke bevoorradingsbron voor het raffinaderijcomplex aan de Amerikaanse Golfkust", zeiden analisten van StoneX.

Markthandelaren wezen erop dat het feit dat de olieprijs zijn winsten donderdag toch verspeelde, erop duidt dat het technisch beeld voor de oliemarkten nog steeds bearish is. De zorgen over een recessie zetten druk op de vraag naar olie.

Woensdag sloot de WTI-olieprijs al op het laagste niveau in bijna een jaar en "als de huidige dynamiek doorzet, dan is een daling richting de 59 tot 63 dollar realistisch", volgens analisten van het Sevens Report.

Bedrijfsnieuws

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group ziet ABN AMRO in beweging komen na een koopaanbeveling van Credit Suisse. Daarentegen zou WDP wel eens onder druk kunnen komen staan, nadat JPMorgan het aandeel van de kooplijst haalde.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 3.963,51 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.781,48 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger bij een slotstand van 11.082,00 punten.