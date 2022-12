Hogere resultaten Broadcom

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft in het vierde kwartaal hogere resultaten behaald en boekte over heel het boekjaar 2022 een recordomzet. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent.

"De omzet van Broadcom in het fiscale jaar 2022 groeide met 21 procent op jaarbasis tot een record van 33,2 miljard dollar", aldus CEO Hock Tan. "Als we kijken naar fiscaal 2023, stellen onze verhoogde R&D-investeringen in de voorgaande jaren ons in staat om ons leiderschap in producten van de volgende generatie uit te breiden binnen de eindmarkten die we aanspreken."

Broadcom boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van circa 3,4 miljard dollar, ofwel 7,83 dollar per aandeel, in vergelijking met bijna 2 miljard dollar, ofwel 4,45 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst 10,45 dollar per aandeel.

De omzet steeg op jaarbasis van 7,4 naar 8,9 miljard dollar, waar het bedrijf zelf ook rekende op 8,9 miljard dollar. De EBITDA kwam uit op 5,7 miljard dollar en bedroeg daarmee ruim 64 procent van de omzet, waar Broadcom rekende op 63 procent.

Outlook

Voor het lopende kwartaal rekent Broadcom een omzet van circa 8,9 miljard dollar, wat op jaarbasis een stijging van 16 procent zou betekenen. De verwachte aangepaste EBITDA wordt geraamd op circa 63 procent van de verwachte omzet.

Broadcom verhoogde donderdag het kwartaaldividend met 12 procent naar 4,60 dollar.

Het aandeel Broadcom noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs zo'n 2 procent hoger.