FTC wil overname Activision Blizzard blokkeren

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Trade Commission stapt naar de rechter om de overname van Activision Blizzard van 69 miljard dollar door Microsoft te blokkeren. Dit meldde de toezichthouder donderdag. De overname zou "Microsoft in staat stellen concurrenten van zijn Xbox-gameconsoles en zijn snelgroeiende abonnementsinhoud en cloud-gamingactiviteiten te onderdrukken", meent de FTC. Met de rechtszaak wil de toezichthouder "voorkomen dat Microsoft controle krijgt over een toonaangevende onafhankelijke gamestudio en deze gebruikt om de concurrentie in meerdere dynamische en snelgroeiende gamingmarkten te schaden." Activision Blizzard CEO Bobby Kotick sprak donderdag in reactie op de aankondiging van de FTC zijn vertrouwen uit in de overname. In een brief aan werknemers gaf de topman aan dat hij verwacht dat deze gewoon zal worden afgerond. Aandelen Activision Blizzard dalen donderdag richting het slot 1,5 procent. Microsoft wint een procent. Bron: ABM Financial News

