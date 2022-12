Europese beurzen sluiten licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,2 procent op 435,47 punten. De Duitse DAX liet fractionele winst zien op 14.264,56 punten. De Franse CAC 40 leverde 0,2 procent in bij een stand van 6.647,31 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent lager op 7.472,17 punten. "We verwachten een aanhoudende volatiele markt tijdens een schokkerige overgangsperiode", zei CIO Mark Haefele van UBS donderdag. Volgens marktanalist Michael Hewson kregen energie-aandelen een bescheiden impuls door de stijgende olieprijzen. WTI steeg donderdag even tot 75 dollar op berichten van een olielek in Canada. Rond het Europese slot noteerde de olieprijs weer rond 71 dollar. "De meeste aandacht blijft uitgaan naar de rentebesluiten van de Federal Reserve, ECB en Bank of England volgende week en de verwachte ontwikkeling van de rente in 2023", aldus Hewson. Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0552. Bedrijfsnieuws Unilever herhaalde donderdag de outlook in aanloop naar zijn beleggersdag. Persbureau Bloomberg meldde dat het bedrijf de mogelijke verkoop van zijn Amerikaanse ijsmerken bekijkt. Het aandeel daalde licht. In Parijs deed ArcelorMittal goede zaken, met een plus van ruim 2 procent, net als STMicroelectronics. Hekkensluiter in de CAC 40 was Stellantis, met een verlies van ruim 2 procent. In Frankfurt ging Infineon aan kop, met een plus van 2 procent. BMW belandde onderaan in de DAX met een verlies van bijna 2 procent. Ook Porsche Automobil Holding en Volkswagen stonden onder druk. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa tot een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News