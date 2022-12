Video: verder herstel euro in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Monex Europe is optimistisch gestemd over de richting van de euro ten opzichte van de dollar voor 2023. Dit zei Valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "Met name omdat we betere groeicijfers verwachten in de eurozone. Het risico op een nieuwe opleving van de energiecrisis zal de euro naar verwachting onder de 1,10 of 1,12 houden", zei Weller. Daarnaast kijkt de valutahandelaar vooruit op de komende handelsweek, waarbij een aantal belangrijke publicaties op de agenda staan, zoals Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers op dinsdag, het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en de rentebesluit van Europese Centrale Bank en de Bank of England op donderdag. Klik hier voor: verder herstel euro in 2023 Bron: ABM Financial News

