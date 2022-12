Kleine winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een kleine winst gesloten. De AEX index steeg 0,2 procent naar 719,83 punten. Het was een relatief rustige, saaie dag. De agenda was vrijwel leeg en beleggers kijken al uit naar de Amerikaanse producentenprijzen vrijdagmiddag. En volgende week is het druk met de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Beleggers sorteren volgens ING al voor op een lagere inflatie. En dan worden groei-aandelen weer aantrekkelijk, zei Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, eerder deze week al voor de camera van ABM Financial News. "Op dit moment hebben we nog een voorkeur voor wat meer waarde-aandelen en zijn dan ook overwogen in de sectoren energie, financiële waarden en ook gezondheidszorg", aldus Homan. Maar ergens tussen nu en drie maanden moet de belegger volgens Homan meer gaan kijken naar groei-aandelen. Het is volgens de expert van ING echter lastig bepalen wanneer dat moment er precies komt. "Een beetje op gevoel timen", aldus Homan. Klik hier voor: groei-aandelen spoedig weer koopwaardig Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de Nederlandse consumentenprijzen veel minder hard zijn gestegen dan in oktober. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 9,9 procent op jaarbasis, na een inflatie van 14,2 procent in oktober. De euro/dollar noteerde op 1,0552. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdagavond stond er een stand van 1,0505 op de borden. Olie werd donderdag iets goedkoper. Vanmiddag schoot de olieprijs even omhoog op berichten over een olielek in Canada. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus en Besi met 3,0 en 2,5 procent. Prosus profiteerde van een koerswinst van Tencent van bijna 6 procent. ArcelorMittal kreeg fanmail van de analisten van Morgan Stanley en won 2,2 procent. Philips was de grootste daler met een verlies van 2,5 procent. In de Midkap ging Air France-KLM aan kop, gevolgd door InPost, met winsten van 2,3 en 1,9 procent. PostNL en Flow Traders daalden 1,9 en 2,0 procent. Bij de smallcaps won Nedap 1,5 procent en Kendrion 1,3 procent. Sligro daalde 0,1 procent. ING denkt dat Sligro de omzet in België de komende jaren flink kan opvoeren, na de overname van 9 Metro-winkels. Eurocommercial Properties verloor 2,0 procent. Onward Medical won 2,7 procent na positieve eerste studieresultaten. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

