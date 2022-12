Exxon Mobil breidt aandeleninkoop fors uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft donderdag nieuwe plannen gepresenteerd, waaronder het terugkopen van eigen aandelen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het energiebedrijf breidt zijn aandeleninkoopprogramma uit van 30 naar 50 miljard dollar tot en met 2024. Het nieuwe bedrijfsplan moet ervoor zorgen dat de winst en de kasstroom in 2027 is verdubbeld ten opzichte van 2019. Verder verwacht Exxon dat de productie van zijn upstream tak tegen 2027 uitkomt op 4,2 miljoen vaten olie-equivalent per dag, een groei van 500.000 vaten per dag. In 2023 blijft de productie vermoedelijk stabiel rond 3,7 miljoen vaten per dag, uitgaande van een Brent-olieprijs van 60 dollar, aldus Exxon, dat volgend jaar tussen de 23 en 25 miljard dollar denkt te investeren. Het bedrijf trekt tot 2027 ook 17 miljard dollar uit voor duurzaamheidsinitiatieven die een lagere CO2-uitstoot bevorderen. Bron: ABM Financial News

