Beursblik: tech niet langer groeiaandeel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe macro-economische omstandigheden, met hogere rentes, inflatie en een vertragende groei, zorgen ervoor dat techaandelen niet langer als groeiaandelen kunnen worden beschouwd, maar eerder als waarde-aandelen. Dit schreef Deutsche Bank donderdag in een analistenrapport. Volgens de Duitse bank is het "onvermijdelijk" dat iets de plek van tech als groeiaandeel zal innemen. Volgens Deutsche Bank is dat niet één specifieke sector, maar gaat het dan om functies die te vinden zijn in verschillende sectoren en vooral draaien om het vermogen om te profiteren van structurele verschuivingen in de economie. Een nieuw groeiaandeel kan zijn een bedrijf dat het vermogen heeft om het goed te doen in een wereld met meerdere geopolitieke krachten en spanningen, aldus Deutsche Bank. Daarbij kan een thema als reshoring gunstig zijn voor bedrijven die kunnen opschalen in de buurt van hun thuismarkten en de kosten die daaraan verbonden zijn goed kunnen opvangen. Een tweede groeisegment heeft betrekking op betrokkenheid bij duurzaamheid, aldus Deutsche Bank, en dan met name hernieuwbare energiebronnen en materialen, nu landen hun infrastructuur en energiesystemen aanpassen. Op sectorniveau zijn bedrijven die zich bezighouden met clean tech, gezondheidszorg, informatica en cyberbeveiliging, mogelijk de nieuwe groeiaandelen. Deutsche Bank plaatst daarbij wel de kanttekening dat in tegenstelling tot de groeiaandelen van het afgelopen decennium, deze mogelijke groeibedrijven wel een positieve kasstroom moeten genereren om hun verdere ontwikkeling te financieren. Bron: ABM Financial News

