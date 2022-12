Lek Canadese oliepijplijn stuwt olieprijzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TCEnergy

(ABM FN-Dow Jones) Het Canadese TC Energy heeft donderdag zijn Keystone-pijpleiding stilgelegd vanwege een lek. Dit meldde het energiebedrijf donderdag. Ongeveer 20 mijl ten zuiden van Steele City in Nebraska werd woensdagavond een lek geconstateerd in de oliepijpleiding, die een capaciteit van 622.000 vaten per dag heeft. TC Energy meldde dat conform de protocollen de pijplijn is stilgelegd en onderzoekt wat er aan de hand is. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde donderdag op de New York Mercantile Exchange 4,1 procent hoger op 74,98 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

