Amerikaanse futures wijzen op licht hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag voorbeurs op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het groen.

Beleggers verleggen hun focus donderdag naar de Amerikaanse producentenprijzen die vrijdag worden gepubliceerd. Volgende week staat het Fed-rentebesluit op de rol. Beleggers hopen dan duidelijkheid te krijgen over het monetaire beleid, zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald.

Muzinich & Co waarschuwde dat het een kwestie is van wanneer en niet van of Amerika in een recessie komt. Veel experts hebben de afgelopen weken gesuggereerd dat een zachte landing in de VS een mogelijkheid is, maar "we geloven niet dat dit het meest waarschijnlijke scenario is", aldus Muzinich & Co.

"De vrees stijgt dat economieën een moeilijke tijd tegemoet gaan", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,0502. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0506 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0505 op de borden.

Olie werd donderdag tot 0,7 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Gamestop noteerde voorbeurs 1,7 procent hoger. De Amerikaanse verkoper van computerspellen heeft het afgelopen kwartaal een minder groot verlies geboekt, ondanks een lagere omzet, maar presteerde wel slechter dan verwacht.

Carvana won voorbeurs 2,4 procent, nadat het aandeel woensdag bijna 43 procent lager sloot. Een analist zaaide twijfelde over de levensvatbaarheid van het bedrijf, na berichten dat schuldeisers zich voorbereiden op een mogelijke herstructurering van de schuld.

C3.ai, een sofwarebedrijf voor kunstmatige intelligentie, boekte het afgelopen kwartaal een aangepast verlies van 0,11 dollar per aandeel, terwijl de markt rekende op een verlies van 0,16 dollar per aandeel. Ook de omzet overtrof de verwachtingen. Het aandeel daalde voorbeurs toch 1,3 procent.

Chevron steeg voorbeurs 0,2 procent. Het energieconcern is van plan om in 2023 ruim een kwart meer te investeren dan het dit jaar doet. In totaal maakt het concern 17 miljard dollar vrij voor investeringen.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent lager op 3.933,92 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 33.597,92 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 10.958,554 punten.