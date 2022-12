Europese beurzen vlak tot licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag vlak tot licht lager in een kalme sessie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 435,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 14.214,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 6.661,55 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.478,49 punten.

"We verwachten een aanhoudende volatiele markt tijdens een schokkerige overgangsperiode", aldus CIO Mark Haefele van UBS donderdag.

Selectieve sectoren en vastgoedobligaties blijven volgens Haefele kansrijk, nu Beijing de groei centraal stelt en hier herstel mag worden verwacht, doordat de strenge coronamaatregelen worden afgebouwd. "De definitieve heropening van de Chinese economie verwachten we in het derde kwartaal van 2023."

Voor vanmiddag staan alleen de wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten op de agenda, waar een aantal van 230.000 voor wordt verwacht, 5.000 meer dan een week eerder.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde houdt vandaag twee toespraken, waar van één is opgenomen en daarom zonder vragenronde is.

Olie werd donderdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 72,75 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 77,81 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0494. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0523 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0508 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Unilever bekijkt de mogelijke verkoop van zijn Amerikaanse ijsmerken. Unilever, dat vandaag een beleggersdag houdt en in aanloop daarnaartoe de outlook herhaalde, noteerde X procent hoger.

In Parijs was het aandeel ArcelorMittal de koploper met een koersstijging van 2 procent steeg. In Frankfurt was dat het aandeel Porsche Automobil Holding waar 1,8 procent op de koers bijkwam. Verliezers waren weliswaar in de meerderheid op beide beursvloeren, maar veel minnen bleven onder het procent. De koers van het aandeel Adidas leverde 1,6 procent in en was daarmee in Frankfurt de sterkste daler. In Parijs daalde het aandeel Eurofins Scenticic met 1,7 procent het meest in koers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index verloor woensdag 0,2 procent op 3.933,92 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.597,40 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 10.958,55 punten.