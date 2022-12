Bloomberg: Unilever overweegt verkoop Amerikaanse ijsmerken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Breyers

(ABM FN-Dow Jones) Unilever bekijkt de eventuele verkoop van zijn Amerikaanse ijsmerken. Dit stelde Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Unilever houdt vandaag een beleggersdag. Voorafgaand aan deze dag herhaalde het bedrijf de outlook, die bij de laatste kwartaalupdate nog werd verhoogd. Unilever heeft adviseurs in de hand genomen, volgens Bloomberg, om te kijken wat de opties zijn voor merken als Klondike en Breyers. Mogelijk levert een verkoop van de merken 3 miljard dollar op. Internationale merken als Ben & Jerry’s zouden niet in de etalage worden gezet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.