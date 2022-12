ING: Belgische overname kost Sligro 50 tot 60 miljoen

Ik vind dit een domme beslissing. Metro een divisie van Makro dat in Nederland Makro noemt en in andere landen de Metro noemt '' Metro ; het warenhuis voor zelfstandigen Makro ; het warenhuis voor particulieren ''. Mijn Belgische Makro kaart werkt niet in de Makro nederland maar mijn Metro kaart werkt wel wat bevestigd de Makro winkels de Metro winkels zijn.

In Augustus verkocht Makro als hoofdtak niet de Metro divisie zelf maar 11 panden ze bezaten aan Bronze properties die dus plots vastgoed eigenaren werden en de panden verhuurde aan de Makro en het plots Makro cash en Carry Belgie werd die de metro naam droegen en verhuurde aan Metro divisie zelf. Sligro neemt in principe niets over buiten 11 panden die in bezit waren van Bronze properties '' Makro cash en carry '' en daardoor buiten die 11 panden dat vastgoed zijn en huurders de naam Metro gaven niets anders buiten 11 panden als vastgoed. De Makro winkels van de Metro divisie in Nederland behoren nog steeds toe aan Makro zelf en zijn ook alle andere winkels buiten Belgie nog van Makro. Snap niet dat vele zeggen dit een goede beslissing is want buiten die 11 panden bezitten ze helemaal niets van de Makro group en kunnen niet verder opereren als Metro onder de Makro hoofdtak want die blijft bezit van Makro. Waarom zijn 11 panden die de huurder Metro noemde maar niet de Metro zijn een goeie beslissing. De oude huurder vertrekt en krijgt 11 panden in bezit maar mag verder niet opereren als de vorige huurder het helemaal daar het recht niet toe heeft.

Het is een heel complex net van constructies is opgesteld dat wettelijk niet corrupt is maar de wetten volgt en over heel het internet vol staat Sligro de Metro afdeling Belgie overneemt dat incorrect is, het neemt 11 panden over die Metro huurde van bronze properties en wordt de nieuwe eigenaar van die 11 panden in plaats van Bronze properties maar niets anders. Sligro bezit niet de rechten van de Metro of Makro divisie en mag na overname helemaal niet opereren onder de naam of als verwijzing naar. De Makro en Metro is nog altijd in bezit Makro group zelf en mijn mening is dat met een grote pot extra cash een grote hervorming van Metro winkels Belgie wettelijk niet in die mate voordien kon nu wel kan en zal komen. Metro Belgie was niet winstgevend genoeg en mocht wettelijk niet hervormd worden zoals zij zelf wouden en dus nu wel kunnen doen.