Prosus koerst hoger in vlakke AEX

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index noteert donderdag kort na de beursgong nipt hoger op 719,16 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won Prosus drie procent, na een koerssprong vanochtend in Hongkong van Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. De halfgeleiders ASML en ASMI noteerden daarentegen onderaan, met verliezen van meer dan een procent, na berichten dat Nederland strengere regels zou overwegen voor de export van chiptechnologie naar China. Citi verhoogde het koersdoel voor ASML voorbeurs fors. In de AMX won Basic-Fit 2 procent. Aperam verloor 0,7 procent. In de AScX wonnen B&S Group en NSI krap twee procent. Sif verloor juist anderhalf procent. Bron: ABM Financial News

