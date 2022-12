'Nederland overweegt strengere exportregels voor chiptechnologie naar China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Nederland zou nieuwe controles overwegen op de export van chipapparatuur naar China. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. De nieuwe maatregelen zullen wellicht overeenstemmen met de pogingen van Washington om de export van hoogwaardige chiptechnologie naar China te voorkomen. Bloomberg denkt dat de nieuwe maatregelen mogelijk volgende maand bekend worden gemaakt. ASML en ASM International zijn Nederlandse halfgeleiderspecialisten die last zouden kunnen ondervinden van strengere controles. ASML levert momenteel zijn topproduct EUV niet aan China. ASMI liet zich bij de laatste kwartaalupdate voorzichtig uit over de export naar China, maar verhoogde recent de outlook voor het vierde kwartaal omdat de impact van de exportmaatregelen volgens de chipmachinebouwer minder groot zal zijn dan eerder ingeschat. Bron: ABM Financial News

