Neutrale opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een afwachtende opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Woensdag gaf de AEX op een nieuwsluwe handelsdag nog 0,7 procent prijs op een slotstand van 718,34 punten.

Beleggers beleven vooralsnog een teleurstellende handelsweek, waarbij zorgen overheersen over de economische schade die wordt aangericht door de hoge inflatie en het beleid van met name de Federal Reserve om deze te beteugelen.

Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond voor de vijfde handelsdag op rij, hoewel bescheiden, met 0,2 procent. Met het verlies in deze vijf dagen is de winst van vorige week woensdag, toen beleggers euforisch reageerden op gematigde opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell, in rook opgegaan.

Deutsche Bank noemde het logisch dat de winst weer als sneeuw voor de zon is verdwenen, omdat Powell “eigenlijk niets nieuws zei”.

Powell suggereerde dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand met 50 basispunten kan verhogen. Een renteverhoging met 75 basispunten lijkt daarmee van de baan.

Recessievrees vertaalde zich woensdagavond in een terugval van de Amerikaanse olie-future met drie procent naar 72 dollar per vat. Daarmee noteert de future op het laagste niveau van 2022.

Een versoepeling van de coronamaatregelen in China en een productieverlaging van OPEC+ konden deze week het tij keren voor het zwarte goud. Eerder dit jaar noteerde de future nog rond de 130 dollar per vat.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend lager, met als grootste daler de beurs in Sydney met driekwart procent. Hongkong koerst daarentegen juist drie procent hoger na berichtgeving dat de autoriteiten op het schiereiland overwegen om meer coronaversoepelingen door te voeren.

Techgiganten Alibaba en Tencent winnen daardoor meer dan vijf procent.

Nederlandse inflatie daalt substantieel

Afgelopen maand steeg het prijspeil in Nederland op jaarbasis met 9,9 procent, na een inflatie van 14,3 procent in oktober. In september bedroeg de inflatie 14,5 procent en in augustus 12,0 procent.

De prijsontwikkeling van energie had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie. Energie was in november 70 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober 2022 was energie nog 173 procent duurder dan in oktober 2021.

Bedrijfsnieuws

Unilever herhaalde in aanloop naar zijn beleggersdag vandaag de outlook voor 2022. Unilever verhoogde bij de publicatie van de laatste kwartaalresultaten eind oktober de outlook voor 2022 al. Unilever verwacht voor dit jaar een onderliggende omzetgroei van meer dan 8 procent.

ING wil groeien in Duitsland en overweegt dat te doen door lokale banken over te nemen. Dat stelde de bank in een interview met Süddeutsche Zeitung en werd bevestigd door een woordvoerder na vragen van ABM Financial News.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft Rabobank als verdachte aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

In november stegen de volumes van Euronext op de cash market met 5 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder was er evenwel sprake van een daling met 22 procent.

Citi Research heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 570,00 naar 735,00 euro. Citi herhaalde het koopadvies voor ASML.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor woensdag 0,2 procent op 3.933,92 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.597,40 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 10.958,55 punten.