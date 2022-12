Chevron verhoogt investeringen volgend jaar met een kwart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Olieconcern Chevron is van plan in 2023 25 procent meer in te investeren dan het in dit jaar deed. Dit maakte Chevron woensdagavond bekend. Er wordt 17 miljard dollar vrijgemaakt, wat ruim een kwart meer is dan Chevron in 2022 verwacht te investeren, exclusief overnames. Bron: ABM Financial News

