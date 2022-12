Wall Street koerst af op vlak slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag vlak met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 3.940,51 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.637,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 10.979,71 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten hadden woensdag moeite om terrein te winnen, na een verliesreeks van vier dagen, omdat beleggers zich zorgen bleven maken over de economische schade die wordt aangericht door de hoge inflatie en het beleid van de Federal Reserve om deze te beteugelen. Deutsche Bank merkte op dat de S&P 500 terrein heeft verloren in zeven van de acht laatste handelsessies. "In feite, betekenen de laatste bewegingen van de S&P 500 dat de rally na de [zogenaamd milde] toespraak van Fed-voorzitter Powell vorige week, teniet is gedaan. Wat logisch is, aangezien hij eigenlijk niets nieuws zei", aldus de bank. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,9 procent. De marktindex daalde van 208,1 naar 204,2. Later op de dag volgt het consumentenkrediet van oktober. De euro/dollar noteerde op 1,0518. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0518 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0469 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,8 procent lager, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd. Bedrijfsnieuws Campbell Soup heeft de outlook verhoogd na een autonome omzetgroei van 15 procent in het afgelopen kwartaal. De winst per aandeel zou dit jaar nu vijf procent kunnen stijgen tot 3,00 dollar, waar eerder nog een winstgroei van maximaal 4 procent tot 2,95 dollar werd verwacht. Het aandeel steeg 5,4 procent.



ADMA Biologics wil nieuwe aandelen plaatsen bij beleggers. Het aandeel won 8,0 procent. Casey's General Stores heeft de verwachtingen voor de identieke omzet verhoogd, na een omzetgroei van 22 procent afgelopen kwartaal. Het aandeel noteerde 6,8 procent hoger. MongoDB verraste de markt met een winstgevend kwartaal en de verwachting van nog zo'n kwartaal. Het aandeel steeg 23,0 procent. Toll Brothers leverde meer huizen op en zag de omzet stijgen. Het aandeel won 7,7 procent. Bron: ABM Financial News

