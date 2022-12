Rabobank verdacht van witwassen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft Rabobank als verdachte aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit meldde de Nederlandse bank woensdagavond. Het OM heeft de bank tevens geïnformeerd dat de kwestie wordt onderzocht. Rabobank zei volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en op dit moment geen nadere informatie te kunnen geven. Eind 2021 liet De Nederlandsche Bank weten dat de bank opnieuw tekort schoot in het naleven van de Wwft. De tekortkomingen betroffen toen met name de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van ongebruikelijke transacties, zo meldde DNB op 12 oktober aan Rabobank. Ook heeft DNB aangekondigd destijds dat er een strafuitvoeringsprocedure zou worden gestart. Bron: ABM Financial News

