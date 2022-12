ING kijkt naar groei door overnames in Duitsland - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) ING wil groeien in Duitsland en overweegt dat te doen door lokale banken over te nemen. Dat stelde de bank in een interview met Süddeutsche Zeitung en bevestigde een woordvoerder na vragen van ABM Financial News. CEO Steven van Rijswijk zei dat ING meer belangstelling heeft voor lokale Duitse banken dan internationale spelers. Deze zouden ook makkelijker te integreren zijn. Daarbij zullen kleinere banken moeite hebben om te overleven omdat ze moeten investeren in bijvoorbeeld cybersecurity, digitalisering en mobiel bankieren. Van Rijswijk zei dat ING geen plannen heeft om zelf filialen te openen in Duitsland. Bron: ABM Financial News

