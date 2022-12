Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 436,20 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 14.261,19 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 6.660,59 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.489,19 punten. "De recente reeks Amerikaanse macrocijfers onderstrepen de relatief solide economische trends", zei SPI Asset Management. En dit kan ertoe leiden dat de Fed het beleid in december meer zal moeten verkrappen. Kortom, "meer pijn voor de duiven." Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal iets harder is gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg uiteindelijk op kwartaalbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met 2,3 procent. De productie van de Duitse industrie is in oktober op maandbasis gedaald met 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0491. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0468 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0469 op de borden. Olie werd woensdag tot 2,0 procent goedkoper, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een serie rechtszaken omtrent een maagzuurbehandeling die Sanofi en GSK in het verleden op de markt brachten, afgewezen. Het aandeel Sanofi steeg 6,7 procent en GSK noteerde 7,5 procent in het groen. Met de druk op olieprijzen liep het aandeel Shell 1,9 procent averij op. Het aandeel BP daalde in Londen 1,9 procent en het Franse TotalEnergies verloor ook 1,9 procent. In Parijs won Teleperformance 3,3 procent en Kering noteerde 4,3 procent lager. Alstom daalde 3,0 procent. In Frankfurt won PUMA 2,6 procent, Zalando steeg 0,9 procent, terwijl Airbus 2,5 procent lager sloot. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 3.928,47 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

