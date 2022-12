Update2: Damrak sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, nadat de olieprijs daalde, terwijl beleggers ongerust blijven over de inflatie en de rente. De AEX sloot 0,7 procent lager op 718,34 punten. De Midkap-index daalde 1,3 procent tot 937,07 en de AScX verloor 1,1 procent tot 1.209,73 punten. "Beleggers lijken een beetje de weg kwijt in aanloop naar het rentebesluit van de Fed volgende week woensdag", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Er heerst volgens hem zowel vrees voor de inflatie, na de sterker dan voorziene cijfers over de dienstensector op maandag, als voor een aanstaande recessie. "Het pad voor de rente dat de Fed, de ECB en anderen hebben geschetst, is erg ambigu, omdat de centrale banken afwachten wat de inflatie doet", zei Edward Park van Brooks MacDonald. Dit leidt tot wisselvallige aandelenkoersen. Volgende week kunnen een rentebesluit van de Fed en nieuwe inflatiecijfer voor meer duidelijkheid zorgen. "Er lijkt vrij weinig interesse om aandelen hoger te zetten in aanloop naar het rentebesluit van de Fed volgende week", zei analist Michael Hewson van CMC Markets. Ook de Europese Centrale Bank en de Bank of England komen volgende week met een rentebesluit.



Amerikaanse zakenbankiers van JP Morgan en Goldman Sachs waarschuwden voor een recessie, wat volgens Wiersma door sommige beleggers werd opgevat als een verkoopsignaal. "De angst voor een recessie drukte de olieprijs richting het laagste niveau van dit jaar. Niet leuk voor de winst van de oliesector, wel goed voor de inflatie." De economie in de eurozone bleek in het derde kwartaal te zijn gegroeid met 0,3 procent, in plaats van de eerdere gemelde 0,2 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,050. De olieprijzen daalden 2 procent, tot 72,65 dollar per vat voor West Texas Intermediate voor levering in januari. De wekelijkse Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week met 5,2 miljoen vaten voor ruwe olie, waar analisten een kleinere daling met 2,6 miljoen vaten hadden voorzien. Maar de voorraden benzine stegen juist fors meer dan verwacht, met 5,3 miljoen tegen 2,9 miljoen vaten verwacht. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen waren defensieve databedrijven Wolters Kluwers en RELX het beste af, met een beperkte koerswinst van circa een half procent. Het waren de enige stijgers. Halfgeleiderbedrijven ASMI en Besi verloren juist tot 3 procent. Shell verloor 1,9 procent nadat de olieprijs verder zakte. Just Eat Takeaway verloor 1,7 procent. De maaltijdbezorger moet spoedig zijn plekje in de AEX afstaan aan de Italiaanse investeringsmaatschappij Exor.



In de AMX won JDE Peet's 1,7 procent na een koopadvies van Barclays. De winstgevendheid van de koffiespecialist zal vanaf 2024 aanzienlijk verbeteren, denkt de Britse bank. OCI was een opvallende daler. De kunstmestfabrikant sloot 8,2 procent lager. Het bedrijf kondigde aan dat de bouw van een nieuwe ammoniafabriek in Texas is gestart. Dit gaat minder dan 1 miljard dollar kosten, meldde het bedrijf. Onder de kleinere fondsen wonnen Vivoryon en Majorel bijna 3 procent. Sligro koopt negen Metro-groothandels in Belgie voor 47 miloen euro, meldde het foodservicebedrijf woensdag. Het aandeel sloot 0,7 procent lager. Ebusco daalde ruim 3 procent. Tussenstand Wall Street De S&P500 index stond 1,7 procent lager bij het klinken van de slotgong op het Damrak. Update2: om technische redenen. Bron: ABM Financial News

