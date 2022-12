Fastned benoemt commissaris namens Schroders Capital Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned benoemt Jérôme Janssen als commissaris. Dit maakte het snellaadbedrijf woensdagmiddag bekend. Janssen zal het infrastructuurfonds van Schroders vertegenwoordigen in de raad van commissarissen. Eerder dit jaar deed Schroders Capital een strategische investering van 75 miljoen euro in Fastned. De RvC bestaat verder uit voorzitter Bart Lubbers, Marije van Mens en Nancy Kabalt. Janssen is ook commissaris bij BelEnergia en Autobahnplus A8, en was dat eerder bij de Europese infrastructuurbedrijven Indigo, CLH, TDF, Terega en Aéroports de Lyon. Bron: ABM Financial News

