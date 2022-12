Wall Street verder omlaag bij opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, voortbordurend op een verliesreeks van vier dagen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index staan circa een half uur voor de start van de handel 0,3 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,6 procent lager van start te gaan.

Beleggers blijven vrezen voor de hogere rente die in het verschiet ligt door de maatregelen van de Federal Reserve om de hoge inflatie te bestrijden.

"De laatste bewegingen van de S&P 500 betekenen dat de rally na de toespraak van Powell die als duifachtig werd opgevat, nu geheel teniet is gedaan. En dat is ook niet gek, omdat hij niet bepaald iets nieuws zei", aldus Deutsche Bank.

De monetaire verkrapping door de Fed naast de hardnekkige inflatie, kan een aanmerkelijke economische vertraging opleveren, waarschuwden Goldman Sachs en JP Morgan deze week.

"De vrees groeit dat de economie zware tijden wacht, nu het bittere medicijn van de rente wordt ingezet om de koortsachtige inflatie omlaag te brengen", stelde Hargreaves Lansdown.

Volgende week woensdag staat het Amerikaanse rentebesluit op de agenda.

De nieuwste economische cijfers laten zien dat de Chinese handel uit het lood is geslagen door een daling van de mondiale vraag en het zero-Covid-beleid. "Ondanks de versoepeling vandaag is de coronavirusnachtmerrie van China nog niet voorbij", aldus de analisten. In Hongkong daalden de aandelenkoersen woensdag 3 procent, een signaal dat de versoepeling die is aangekondigd al in de koersen zat.

De arbeidsproductiviteit in de VS bleek in het derde kwartaal wat meer te zijn gestegen, met 0,8 procent in plaats van de verwachte 0,7 procent. De arbeidskosten stegen ook wat meer dan was voorzien, met 3,5 procent tegen 3,1 procent.

De olieprijs steeg. Een januari-future West Texas Intermediate klom 1,2 procent tot 75,12 dollar, terwijl een februari-future Brent 1,2 procent duurder werd op 80,28 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0489. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0465 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft de outlook verhoogd na een autonome omzetgroei van 15 procent in het afgelopen kwartaal. De winst per aandeel zou dit jaar nu vijf procent kunnen stijgen tot 3,00 dollar, waar eerder nog een winstgroei van maximaal 4 procent tot 2,95 dollar werd verwacht. Het aandeel XXXX



ADMA Biologics wil nieuwe aandelen plaatsen bij beleggers. Het aandeel daalde 8 procent in de handel voorbeurs.

Casey's General Stores heeft de verwachtingen voor de identieke omzet verhoogd, na een omzetgroei van 22 procent afgelopen kwartaal. Het aandeel wint voorbeurs 12 procent.

MongoDB verraste de markt met een winstgevend kwartaal en de verwachting van nog zo'n kwartaal. Analisten rekenden op verliezen.

Toll Brothers leverde meer huizen op en zag de omzet stijgen. Het aandeel noteerde voorbeurs licht hoger.

Slotstanden

De S&P500 index verloor dinsdag 1,4 procent tot 3.941,26 punten. De Nasdaq daalde 2,0 procent tot 11.014,89 punten en de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 33.596,34 punten.