Euronext CEO: Londen niet meer financiële centrum van Europa

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Londen is niet meer het dominante financiële centrum in Europa, als gevolg van Brexit. Dit zegt de topman van Euronext tegen Bloomberg TV. "Londen was het grootste financiële centrum van de EU en iedereen was daar blij mee", zei CEO Stéphane Boujnah tegen Bloomberg. "Nu is Londen het grootste financiële centrum van het Verenigd Koninkrijk." Boujnah deed de uitspraak nadat bleek dat vorige maand de gecombineerde marktkapitalisatie van primaire beursnoteringen in Frankrijk kortstondig hoger was dan de Britse.ETF’s zoals indextrackers en certificaten worden daarin niet meegeteld. In Londen gaat dagelijks meer geld van hand tot hand dan in Frankrijk, maar als je alle beurzen van Euronext in Europa bij elkaar optelt dan is die omzet twee keer zo hoog als die in Londen, zei Boujnah. Boujnah wees erop dat beursnoteringen buiten Londen "het nieuwe normaal zijn". Zo koos Ryanair voor Dublin en Universal Music Group voor Amsterdam, evenals het Spaanse Allfunds Group. Bron: ABM Financial News

