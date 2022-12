Barclays zet JDE Peet's op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het aandeel JDE Peet's op zijn kooplijst gezet met een Overwogen advies en een koersdoel van 40,00 euro, omdat de winstgevendheid vanaf 2024 aanzienlijk zal verbeteren en koffie een basisbehoefte blijft. Dat stelden de analisten woensdag in een rapport. De koffiemarkt heeft een mondiale marktwaarde van 400 miljard dollar en is op één na de snelst groeiende drank, volgens de analisten. Het is een aantrekkelijke categorie, omdat het op veel verschillende momenten kan worden genuttigd en er veel verschillende producten mogelijk zijn. Barclays rekent daarom op een jaarlijkse groei van 6 procent de komende drie jaar en veronderstelt een lage elasticiteit van de vraag. Huishoudens spenderen gemiddeld nog maar 1 procent van hun boodschappenbudget aan koffie, merkten de analisten op, en kan dus niet veel opleveren als bezuiniging. De aanwezigheid van Nestlé als grote rivaal naast JDE Peet's is geen nadeel en kan helpen om de markt op te bouwen in opkomende markten, denkt Barclays. De harde onderhandelingen over prijzen in Europa zullen op korte termijn leiden tot volumedruk in de tweede helft van dit jaar en mogelijk ook in de eerste helft van volgend jaar, omdat sommige winkels het merk niet meer in hun assortiment opnemen. Op de lange termijn is Barclays positief over de klantenbasis van 3 miljard koffiedrinkers wereldwijd. Barclays gaat tot en met 2025 uit van een autonome omzetgroei van 4,5 procent per jaar, en een jaarlijkse margeverbetering van 50 basispunten. De groei zal worden afgeremd door valuta-effecten. De autonome groei van het EBIT-resultaat van 2022 tot en met 2024 ziet Barclays rond 5 procent, tegen een analistenconsensus van 3 procent. Het koersdoel van 40,00 euro biedt een opwaarts potentieel van 40 procent. Woensdag noteert het aandeel op een rood Damrak 0,8 procent hoger op 28,02 euro. Bron: ABM Financial News

