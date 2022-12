Brussel trekt lessen voor clearing uit energiecrisis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft nieuwe regels voorgesteld voor clearing, en trekt daarbij lessen uit de problemen die ontstonden in de energiemarkten sinds de oorlog in Oekraïne. Dat maakte Brussel woensdag bekend. Centrale tegenpartijen of CCP's, die clearingdiensten bieden voor het afwikkelen van effectentransacties, moeten door de nieuwe regels hun producten sneller en gemakkelijker kunnen uitbreiden. Om problemen te voorkomen zoals recent door de energiecrisis na de Russische invasie in Oekraïne, moeten margin calls transparanter worden gemaakt, zodat bedrijven, bijvoorbeeld energiebedrijven, beter kunnen voorspellen wanneer ze hun liquiditeit moet aanvullen als gevolg van abrupte marktschommelingen. De regels moeten voorkomen dat Europese bedrijven te veel risico lopen op clearingbedrijven buiten de EU. Dat geldt met name voor derivaten die de Europese toezichthouder ESMA als substantieel systemisch aanmerkt. Zulke derivaten moet in ieder geval een deel via een CCP in de EU worden ‘gecleard’. Harmonisatie faillissementswetgeving Ook zijn er voorstellen gedaan om de regels voor insolventie van bedrijven in de hele EU meer te harmoniseren, om investeringen van bedrijven in andere lidstaten te bevorderen. Prospectus eenvoudiger Ook wordt de administratieve rompslomp verminderd voor bedrijven, met name kleinere en middelgrote bedrijven, om publieke financiering aantrekken door middel van een notering op een aandelenbeurs. Dit zou 100 miljoen euro per jaar schelen aan kosten om te voldoen aan regelgeving, waarvan tweederde doordat het prospectus vereenvoudigd wordt. Bron: ABM Financial News

