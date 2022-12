Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een weifelende markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 437,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 14.271,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,5 procent met een stand van 6.654,78 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.508,14 punten. "Beleggers lijken een beetje de weg kwijt in aanloop naar het rentebesluit van de Fed volgende week woensdag", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Er heerst volgens hem zowel vrees voor de inflatie, na de sterker dan voorziene cijfers over de dienstensector op maandag, als voor een aanstaande recessie. De angst voor een recessie drukte volgens Wiersma de olieprijs richting het laagste niveau van dit jaar. "Niet leuk voor de winstvooruitzichten van de oliesector, wel goed nieuws voor de inflatie." De Duitse industrie produceerde in oktober iets minder ten opzichte van september. Voor vandaag gaat in de Verenigde Staten de aandacht uit naar de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over oktober. Sprekers zijn vandaag bestuurders van de Europese Centrale Bank Philip Lane en Fabio Panetta. Olie werd woensdag opnieuw goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 73,20 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 78,22 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0502. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0459 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0465 op de borden.



Bedrijfsnieuws Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een serie rechtszaken omtrent een maagzuurbehandeling die Sanofi en GSK in het verleden op de markt brachten, afgewezen. De koers van het aandeel Sanofi steeg 6,5 procent, van GSK noteerde 7,9 procent in het groen. Met de druk op olieprijzen liep de koers van het aandeel Shell 2 procent averij op. De koers van het aandeel BP daalde in Londen 2,1 procent en van het Franse TotalEnergies verloor 1,9 procent. In Parijs en Frankfurt waren de stijgers sterk in de minderheid, maar ook de hoogte van de verliezen bleef relatief beperkt. In Parijs noteerden van de ruim dertig dalers er negen een verlies van meer dan 1 procent. In Frankfurt waren dat er eveneens negen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P500 index verloor dinsdag 1,4 procent tot 3.941,26 punten. De Nasdaq daalde 2,0 procent tot 11.014,89 punten en de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 33,596,34 punten. Bron: ABM Financial News

