Tweede vergadering nodig over overname Cumulex

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aandeelhouders van Cumulex moeten op 19 januari opnieuw stemmen over de geplande overname van AA Circular. Dat maakte het bedrijf uit Diegem woensdag bekend. De buitengewone vergadering van 5 december was unaniem akkoord over deze overname en de uitgifte van een converteerbare lening. Het vereiste percentage van aanwezige aandeelhouders was echter niet gehaald, zodat een nieuwe vergadering volgt op 19 januari. Bij die vergadering is geen quorum van toepassing. Cumulex is het oude Sucraf. De bedoeling is om nieuwe activiteiten in te brengen in Cumulex, eventueel via een zogeheten reverse listing. Het Nederlandse Value8 heeft een belang van bijna 76 procent in Cumulex. Bron: ABM Financial News

