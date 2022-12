Valuta: euro onder 1,05 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,05 dollar in een markt die na de Chinese export- en importcijfers over november recessievrees heeft en daardoor ook risicomijdend is.

"De dalingen op jaarbasis voor zowel [de Chinese] in- als uitvoer waren niet mals", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En daarmee wordt de markt gedwongen na te denken over het antwoord op de vraag of er iets aan de hand is met de binnenlandse vraag van China en of eventuele versoepelingen in het Chinese coronabeleid nu wel zo positief zijn voor de wereldgezondheid", aldus de analist.

Mevissen verwacht voor vandaag geen al te grote bewegingen en kijkt voor deze week vooral uit naar vrijdag, wanneer het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan met daarin ook een inflatievoorspelling naar buiten komt.

De Duitse industrie produceerde in oktober iets minder ten opzichte van september.

Voor vandaag gaat in de Verenigde Staten de aandacht uit naar de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over oktober.

Sprekers zijn vandaag bestuurders van de Europese Centrale Bank Philip Lane en Fabio Panetta.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0478 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8634 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2144 dollar.