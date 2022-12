Shell lager in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,8 procent tot 718,12 punten. "Beleggers lijken een beetje de weg kwijt in aanloop naar het rentebesluit van de Fed volgende week woensdag", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Er heerst volgens hem zowel vrees voor de inflatie, na de sterker dan voorziene cijfers over de dienstensector op maandag, als voor een aanstaande recessie. Wiersma wees op uitspraken van topbestuurders van Amerikaanse zakenbanken, die de Federal Reserve onder druk zetten om de rentes niet te ver te verhogen vanwege de zorgen over een aanstaande recessie. Zo stelde CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase dinsdag dat de hoge inflatie een economische recessie kan veroorzaken volgend jaar, omdat consumenten door de hoge prijzen hun bestedingen zullen terugschroeven. "De rentes gaan nu richting 5 procent. Vooruitkijkend kan dit de economie laten ontsporen, met een milde tot flinke recessie tot gevolg", merkte Dimon op in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC. CEO David Solomon van Goldman Sachs verwacht een recessie in de komende maanden, waardoor de financiële markten een onrustige tijd tegemoet zullen gaan. Het verlagen van de bonussen en mogelijke ontslagrondes bij Goldman sluit Solomon niet uit. De dreigende taal van de topbestuurders werd volgens Wiersma door sommige beleggers opgevat als een verkoopsignaal. Vooral de energiesector heeft het zwaar, aldus de investment manager. "De angst voor een recessie drukte de olieprijs richting het laagste niveau van dit jaar. Niet leuk voor de winstvooruitzichten van de oliesector, wel goed nieuws voor de inflatie." "Er lijkt op korte termijn vrij weinig interesse om aandelen hoger te zetten in aanloop naar het rentebesluit van de Fed volgende week", zo stelde analist Michael Hewson van CMC Markets. Ook de Europese Centrale Bank en de Bank of England komen volgende week met een rentebesluit. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0472. De olieprijzen daalden met 1,5 procent verder tot 73 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won RELX 0,6 procent en Just Eat Takeaway 0,4 procent. De maaltijdbezorger moet spoedig zijn plekje in de AEX afstaan aan de investeringsmaatschappij Exor. Besi bungelde onderaan met een verlies tot 2,4 procent. Shell leverde 2,6 procent in, na een forse koersval van de olieprijs. In de AMX won JDE Peet's 1,0 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Barclays voor JDE Peet's. Inpost steeg met 1,9 procent. OCI verloor 4,4 procent. Onder de kleinere fondsen won Majorel 2,5 procent, maar daalde Accsys met 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.