Aandelen Sanofi en GSK schieten omhoog.

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een serie rechtszaken omtrent een maagzuurbehandeling die Sanofi en GSK in het verleden op de markt brachten, afgewezen. De maagzuurbehandeling, genaamd Zantac, zou mogelijk kanker veroorzaken, maar daarvoor is niet voldoende wetenschappelijk bewijs, zo oordeelde de rechter. Hoewel de uitspraak geen garantie is dat in bepaalde staten alsnog een rechtszaak volgt, is de uitspraak volgens zakenbank Jefferies ook gunstig in dit licht. De aandelen Sanofi en GSK stegen vanochtend met maar liefst 8 tot 12 procent op het nieuws. Bron: ABM Financial News

