Saxo presenteert 10 waanzinnige voorspellingen 2023

(ABM FN-Dow Jones) Saxo Bank heeft ook dit jaar weer zijn 10 waanzinnige voorspellingen gepresenteerd.

De bank ziet de voorspellingen als een manier om beleggers aan het denken te zetten.

De centrale gedachte achter de voorspellingen dit jaar, is dat een terugkeer naar "de tijd van weelde" van voor de pandemie onmogelijk is. "We zijn in een wereldwijde oorlogseconomie beland", zo stelt CIO Steen Jakobsen van Saxo. "Elke grote wereldmacht in de wereld zal zich op alle fronten inspannen om zijn nationale veiligheid te versterken, hetzij in militaire zin, of als gevolg van diepgaande onzekerheden op het gebied van toelevering, energie en zelfs financiën, die door de pandemie en de Russische invasie in Oekraïne aan het licht zijn gekomen."

Jakobsen noemt als eerste waanzinnige voorspelling dat techmiljardairs een coalitie creëren met als doel een energie-infrastructuur te ontwikkelen, om de energietransitie aan te pakken en "dromen na te jagen". De groep zou een biljoen dollar bijeen kunnen brengen om te investeren in energieoplossingen.

Verder zegt Jakobsen dat de Franse president Emmanuel Macron aftreedt. Geconfronteerd met een sterke oppositie, heeft de regering geen andere keuze dan belangrijke wetten en de begroting voor 2023 via een snel decreet goed te keuren. "Hij begrijpt dan ook dat hij de komende vier jaar een ‘lame duck’ zal zijn en dat hij de door hem ondertekende pensioenhervorming niet zal kunnen doorvoeren", aldus Jakobsen. Naar het voorbeeld van Charles de Gaulle in 1946 en 1969 besluit Macron onverwacht om begin 2023 af te treden, zo spiegelt de econoom voor. Het aftreden van Macron zal de deur openen voor de extreemrechtse kandidaat Marine le Pen.

Jakobsen stelt in gesprek met ABM Financial News dat Macron gevangen zit in een gevecht tussen links en rechts. "Hij ziet zelf ook in dat hij een 'lame duck' wordt", aldus Jakobsen. Volgens hem zou Macron goed passen bij een groen energiefonds. "Uiteindelijk denk ik niet dat hij snel zal opstappen. Hij wil zelf de touwtjes nog een tijd in handen houden."

Ook voorspelt de econoom dat de goudprijs omhoogschiet door het inflatiebeleid van centrale banken. Jakobsen ziet de steun voor de goudprijzen van drie kanten komen, waaronder de toenemende oorlogseconomie-mentaliteit van zelfredzaamheid en het minimaliseren van het aanhouden van buitenlandse valuta. Dit zal goud in de kaart spelen. Ook de massale investeringen in nieuwe nationale veiligheidsprioriteiten, waaronder energiebronnen, de energietransitie en toeleveringsketens zullen de goudprijzen doen stijgen. Verder zal er een stijgende wereldwijde liquiditeit ontstaan nu beleidsmakers een debacle op de schuldmarkten willen vermijden, terwijl een milde recessie van reële groei zich aandient. "Als gevolg hiervan snijdt de goudprijs door de dubbele top en snelt naar enorme hoogtes volgend jaar", aldus Jakobsen.

Jakobsen ziet deze voorspelling het minst graag uitkomen. "Een forse stijging van de goudprijzen zou een probleem zijn voor de markt, want dit betekent dat de inflatie helemaal niet onder controle is."

De andere voorspellingen luiden dat er volgend jaar een land zal zijn dat alle vleesproductie per 2030 wil verbieden. Volgens Jakobsen kan dat land Nederland of Zweden zijn. "Deze landen zijn vaak voorlopers. Maar of de landen de capaciteit hebben om dit voor elkaar te krijgen, valt nog te bezien."

Ook wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk een referendum wil om de Brexit terug te draaien en dat een verbod op belastingparadijzen private equity de das om zal doen. Ook zullen er naar verwachting van Saxo op grote schaal prijscontroles worden ingevoerd om de inflatie te beteugelen en richt de Europese Unie een strijdmacht op, met als doel een volledig bemande en inzetbare operationele strijdmacht te land, ter zee, in de lucht en in de ruimte. Om de nieuwe EU-legermacht te financieren, worden obligaties uitgegeven, op basis van de verhoudingen van het bbp van elke lidstaat. Dit leidt tot een drastische groei van de EU-markt voor staatsobligaties en tot een sterk herstel van de euro dankzij de enorme investeringsimpuls, zo voorziet Jakobsen.

"De Europese Unie heeft lang vertrouwd op goedkope energie uit Rusland en export naar China, maar deze relatie verandert", aldus Jakobsen tegenover ABM. "We zien meer landen hun defensiebudget opschroeven naar de NAVO-doelstelling van 2 procent van het bruto binnenlands product. Door de oorlog in Oekraïne is defensie een groot probleem geworden. Daarnaast zal China zich steeds meer terugtrekken en meer zelfvoorzienend willen worden. Kijk maar naar de ontwikkelingen in de chipindustrie. De Europese Unie moet er een stapje bovenop doen", aldus Jakobsen.

Tot slot verwacht Saxo dat OPEC+-leden en China en India uit het IMF stappen en akkoord gaan met de handel met een nieuwe reservemunt, terwijl Japan het muntpaar dollar/yen flink ziet oplopen tot een koers van mogelijk 180 of 200. Bij een dergelijke koers zijn volgens Saxo verregaande maatregelen vereist, waaronder het monetariseren en uitwissen van het schuldbezit van de Bank of Japan, het uitbreiden van de kwantitatieve verruiming en het in omloop brengen van nieuw geld.

Op de vraag welke voorspelling de grootste kans heeft om uit te komen, antwoordde Jakobsen dat de tien voorspellingen vooral moeten aanzetten tot nadenken. "Maar doorgaans zie je wel dat de voorspellingen die de meeste emoties opwekken, vaker werkelijkheid worden, omdat deze onderwerpen onder mensen spelen." Volgens Jakobsen maakt de stelling over het verbieden van de vleesproductie in 2023 vermoedelijk de meeste emoties los.

Er komen ook weleens voorspellingen van Saxo uit. Zo voorzag de bank correct dat de bitcoin in 2017 fors zou stijgen en dat plannen om fossiele brandstoffen te verbannen in 2022 op de lange baan zouden worden geschoven. "We voorzagen dat beleidsmakers de klimaatdoelen wat naar de achtergrond zouden verschuiven in ruil voor investeringen in fossiele brandstoffen om een hoge inflatie tegen te gaan en om het risico op sociale onrust weg te nemen", aldus de bank.