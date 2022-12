Jefferies verhoogt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Randstad verhoogd van 36,00 naar 42,00 euro met handhaving van het Underperform advies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de bank. De bank verhoogde de taxatie voor de winst per aandeel voor 2022 met 3 procent naar 5,15 euro en voor 2023 eveneens met 3 procent, naar 2,94 euro. Jefferies vindt verder dat de verhouding tussen risico en rendement bij Randstad voor de komende 12 maanden niet aantrekkelijk is. De koers/winst-verhouding voor het aandeel Randstad licht volgens Jefferies voor dit jaar op 11 en bij concurrent Adecco op 9,2. Voor volgend jaar is dit 19,3 respectievelijk 16,3. Het koersdoel van Adecco werd door de bank ook met 17 procent verhoogd, met handhaving van het Houden advies. Randstad is volgens Jefferies kwetsbaar voor een recessie, wat zal resulteren in een lagere koers. "De autonome omzet zal harder dalen dan in de coronacrisis, maar niet zo erg als tijdens de crisis van 2008 en 2009", voorziet analist Kean Marden, die de EBITA-marge ziet terugvallen van 4,6 procent dit jaar naar 3,3 procent in 2023. Dat is ruim onder de doelstelling van Randstad van 5 tot 6 procent op middellange termijn. Het aandeel Randstad noteerde woensdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 56,36 euro. Bron: ABM Financial News

