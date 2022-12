AkzoNobel nomineert Ben Noteboom als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft Ben Noteboom, oud-CEO van Randstad, voorgedragen als commissaris. Dit bleek woensdagochtend. De nominatie wordt op de jaarvergadering in april 2023 in stemming gebracht. Bij goedkeuring zal Noteboom Nils Andersen opvolgen als voorzitter van de raad van commissarissen. Noteboom zit ook in de raad van commissarissen van Vopak en Aegon. Eerder deze maand meldde ook KPN dat het Noteboom zal voordragen als commissaris. Bron: ABM Financial News

