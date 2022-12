Microsoft biedt Nintendo toegang tot Call of Duty Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft met Nintendo afgesproken dat de komende tien jaar het populaire computerspel 'Call of Duty' beschikbaar wordt op de spelconsoles van het Japanse bedrijf. Dit meldde het Amerikaanse softwarebedrijf dinsdagavond laat in een tweet. Afgelopen zomer maakte Microsoft de overname van Activision Blizzard bekend, waar 68,7 miljard dollar mee is gemoeid. Activision is de maker van het spel 'Call of Duty'. Microsoft is nog in afwachting van goedkeuring van de overname door de toezichthouders. Met de handreiking hoopt Microsoft de toezichthouders gunstig te stemmen. Volgens persbureau Bloomberg zou Microsoft ook een vergelijkbare overeenkomst hebben voorgesteld aan Sony met betrekking tot de Playstation, maar hierover zou vooralsnog geen akkoord zijn bereikt. Bron: ABM Financial News

