Licht lagere opening AEX voorzien

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent lager op 723,68 punten. De Europese beurzen gaan een verdeelde opening tegemoet, waarbij beleggers de zorgen over de renteontwikkelingen blijven afwegen tegen het optimisme over de heropening van de Chinese economie. De Amerikaanse macro-economische cijfers lijken vooralsnog beter dan verwacht, wat de vrees voedt dat de inflatie nog niet uitgestegen is en de Federal Reserve de rentes verder zal moeten verhogen. "De Amerikaanse economie blijft sterker dan verwacht doorgroeien", zo concludeerde ook CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth. "De consument blijft het ook goed doen, waarbij er meer banen beschikbaar zijn, de loongroei significant is en consumenten nog steeds genoeg te besteden hebben." Volgens diverse analisten is het echter een kwestie van tijd, voordat de impact van de agressieve renteverhogingen door de Fed te zien zijn in de banencijfers. Er is sprake van een vertraging alvorens de renteverhogingen door de Fed ook effect sorteren, zo stelde CIO Stephanie Lang van Homrich Berg. "Hoewel de Fed al een tijdje de rentes verhoogt, zien we nu pas het punt waarop de verhogingen een impact krijgen op de bredere economie", aldus Lang. Naast de zorgen dat de Fed de rentes blijft verhogen om de inflatie onder controle te krijgen, kregen beleggers ook wat waarschuwingen te verwerken van topbestuurders van enkele grote banken op Wall Street. Zo stelde CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase dinsdag dat de hoge inflatie een economische recessie kan veroorzaken volgend jaar, omdat consumenten door de hoge prijzen hun bestedingen zullen terugschroeven. "De rentes gaan nu richting 5 procent. Vooruitkijkend kan dit de economie laten ontsporen, met een milde tot flinke recessie tot gevolg", merkte Dimon op in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC. CEO David Solomon van Goldman Sachs verwacht een recessie in de komende maanden, waardoor de financiële markten een onrustige tijd tegemoet zullen gaan. Het verlagen van de bonussen en mogelijke ontslagrondes bij Goldman sluit Solomon niet uit. In dit opzicht wachten beleggers volgens analisten van Silicon Valley Bank al op het rentebesluit van de Fed volgende week. "Iedereen zit nu op zijn handen." De analisten van de bank stellen dat de recente terugval van de dollar logisch is. "De dollar heeft een sterke rally gehad dit jaar. De Fed heeft de rentes agressief verhoogd en lijkt nu op het punt gekomen om wat gas terug te nemen." De olieprijs is dinsdag gedaald, in aanloop naar wekelijkse cijfers over de Amerikaanse handelsvoorraden. Een januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,5 procent lager op 74,25 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor februari werd 3,7 procent goedkoper op 79,64 dollar. De voorraadcijfers zullen de markt in beweging kunnen brengen, verwacht Robert Yawger van Mizuho. In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs licht tot 74,40 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0467. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0645 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0520 op de borden. Bedrijfsnieuws De herweging door Euronext betekent dat Just Eat Takeaway zijn plekje in de AEX verliest. Exor, de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli, wordt opgenomen in de Amsterdamse hoofdindex. Pharming heeft de positieve resultaten van een klinische Fase 3-studie van het kandidaat-geneesmiddel leniolisib tegen de zeldzame primaire aandoening aan het immuunsysteem APDS gepubliceerd in het medische tijdschrift Blood. Leniolisib werd goed verdragen en minder patiënten die leniolisib kregen, rapporteerden aan de onderzoeks-behandeling gerelateerde bijwerkingen dan degenen die de placebo toegediend hadden gekregen. Studiegegevens werden door Pharming al eerder bekendgemaakt op 2 februari 2022. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today’s Group op een koopadvies van Barclays voor JDE Peet's. Slotstanden Wall Street De S&P500 index verloor dinsdag 1,4 procent tot 3.941,26 punten. De Nasdaq daalde 2,0 procent tot 11.014,89 punten en de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 33,596,34 punten. Bron: ABM Financial News

