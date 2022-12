Olieprijs daalt in New York Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, in aanloop naar wekelijkse cijfers over de Amerikaanse handelsvoorraden. Een januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,5 procent lager op 74,25 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor februari werd 3,7 procent goedkoper op 79,64 dollar. De voorraadcijfers zullen volop gegevens hebben om de markt in beweging te brengen, verwacht Robert Yawger van Mizuho. Vorige week daalde de voorraad ruwe olie fors met 12,6 miljoen vaten, volgens de wekelijkse cijfers van EIA. "Nog een grote afname van de voorraden zou een rem kunnen zetten op de algemene daling van de olieprijzen in de afgelopen dagen", zei Yawger. Bron: ABM Financial News

