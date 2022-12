Exor duwt Just Eat Takeaway uit AEX-index Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bij de herweging van de aandelenindices op Euronext Amsterdam is Exor toegevoegd aan de lijst met AEX-fondsen, ten koste van Just Eat Takeaway. Dat maakte Euronext dinsdag nabeurs bekend. Er waren geen andere wijzigingen in de AMX-index, naast de opname van Just Eat Takeaway. In de duurzamheidsindex AEX ESG moest ABN AMRO plaatsmaken voor Exor, de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli met grote belangen in Fiat Chrysler Automobiles, CNH en Ferrari. Bron: ABM Financial News

