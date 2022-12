Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten na sterke Amerikaanse inkoopdata van maandag, die vrees opriepen voor meer renteverhogingen door de Federal Reserve.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 438,92 punten. De Duitse DAX daalde 0,7 procent tot 14.343,19 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,1 procent tot 6.687,79 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.521,39 punten.

ISM meldde maandag een sterk cijfer voor de dienstensector, dat zorgen opriep dat de Fed mogelijk meer moet doen om de inflatie terug te dringen.

"De onverwacht sterke cijfers uit de Amerikaanse dienstensector, zorgden ervoor dat de markt nu meer renteverhogingen door de Fed inprijst", aldus analisten van SEB. "Dit drukt de koersen momenteel."

FHN Financial gaf dezelfde analyse. "Het ISM rapport wordt gezien als een signaal dat de economie oververhit is en dat betekent meer verkrapping door de Fed."

OESO hielp niet door te melden dat de inflatie in oktober in de dertig OESO-landen verder is gestegen, naar 10,7 procent. De kerninflatie was stabiel op 7,6 procent.

Dinsdagmiddag bleek nog dat het Amerikaanse handelstekort minder hard oploopt dan voorzien, van 74 miljard dollar in september naar 78 miljard in oktober. Er was gerekend op 80 miljard.

Natixis stelde intussen dat Europa een recessie te wachten staat in 2023, maar die zal waarschijnlijk niet erg diep zijn dankzij alle overheidssteun. "Overheden intervenieren op een betekenisvolle en agressieve manier."

De hoop op een heropening van de Chinese economie gaf wat steun op de beurzen, volgens analist Kenny Wen van KGI Securities in Singapore. "De beurzen zullen volatiel blijven, nu China zich lijkt klaar te maken voor een uiteindelijke heropening van de economie", aldus Wen. "Beleggers laveren tussen winst nemen en kopen op de dip."

De olieprijs daalde. Een januari-future West Texas Intermediate werd 3 procent goedkoper op 74,75 dollar. Brentolie werd 3,1 procent minder duur op 80,13 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0520. Maandagavond stond er nog 1,0490 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Adidas was een sterke daler met 2,5 procent. In Frankfurt leverde Fresenius Medical 3,6 procent in. Ook Siemens was een grote daler met ruim 3 procent.

Winnaars waren dunner gezaaid. Nutsbedrijf RWE won 1,5 procent en herverzekeraar Munich Re 1 procent.

In Parijs was Dassault een daler met ruim 3 procent.

Betaalbedrijf Adyen en Worldline leverden 2 tot 3 procent in.

Europese toezichthouders vinden dat Deutsche Bank en Rabobank mededingingsregels schonden bij de handel in staatsleningen, door gevoelige informatie te delen en gecoordineerd te handelen via email en chatrooms tussen 2005 en 2016. Een schikking duurde de toezichthouders te lang dus ligt er nu een voorlopig oordeel. Deutsche Bank daalde 0,8 procent.

UCB blonk aanvankelijk uit in Brussel na een koopadvies van Barclays, maar sloot uiteindelijk toch 0,6 procent in de min. Maandag zette Morgan Stanley juist een verkoopadvies op het aandeel. De twee banken verschillen van mening over het verwachte succes van bimekizumab in de VS.

Tussenstand Wall Street

Wall Street daalde ook. De brede S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 3.958,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,66 procent tot 33.722 punten en de Nasdaq noteerde 1,4 procent lager op 11.086 punten.