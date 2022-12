AEX sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. De AEX sloot 0,5 procent in het rood op 723,68 punten. "In het algemeen zijn beleggers dezer dagen alleen maar bezig met de rente en inflatie. Over de onzekere economische vooruitzichten nemen ze een afwachtende houding aan", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. De aandelenmarkten hebben het lastig sinds het sterke Amerikaanse banenrapport van vorige week. Hierdoor zijn de zorgen over het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve weer toegenomen, terwijl beleggers de afgelopen tijd juist hoopten op kleinere rentestappen. "Dit arbeidsmarktrapport was een verrassend koude douche", aldus Aben. Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. De Australische centrale bank verhoogde de rente met 25 basispunten, naar 3,10 procent. In tegenstelling tot de Fed is de Reserve Bank of Australia al wel begonnen met het vertragen van het tempo van zijn renteverhogingen. Tussen juni en september werd de rente telkens met 50 basispunten verhoogd en sindsdien drie keer met 25 punten. De Duitse fabrieksorders stegen in oktober sterker dan verwacht, met 0,8 procent op maandbasis. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0520. WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper ten opzichte van maandag. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven grote uitschieters achterwege. Koploper Ahold Delhaize steeg ruim een procent en Heineken een procent. Hekkensluiter Philips leverde 4 procent in. Just Eat Takeaway en Adyen verloren 2 tot 3 procent. Prosus wil verder groeien en ook op lange termijn waarde blijven creëren voor aandeelhouders. Deze boodschap had de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak dinsdag tijdens zijn beleggersdag. Het aandeel daalde bijna 1,5 procent. In de AMX verloren Corbion en Galapagos zo'n 2,5 procent. Basic-Fit verloor ruim 3,5 procent. OCI won bijna 2 procent. Fagron steeg ruim een procent. De bekende belegger Geert Schaaij tipte het aandeel aan zijn lezers. "Momenteel doet zich een mooie kans voor om tegen een relatief lage waardering een belang te nemen in een defensief groeibedrijf." In de AScX verloor ForFarmers ruim 5 procent, na de koerswinst op maandag. BAM en Majorel daalden 3,5 tot 4 procent. Acomo won een procent en was daarmee een van de weinige aandelen die het groen wist vast te houden. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam duidelijk in het rood, waarbij de Nasdaq 1,5 procent verliest. Bron: ABM Financial News

