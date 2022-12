Prosus zet in op groei en winstgevendheid

(ABM FN-Dow Jones) Prosus wil verder groeien en ook op lange termijn waarde blijven creëren voor aandeelhouders. Deze boodschap had de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak dinsdag tijdens zijn beleggersdag.

Prosus wil onder meer de winstgevendheid verbeteren en in de loop van de tijd ook een aanzienlijke cashflow genereren. Tegelijkertijd wil het kosten besparen en activiteiten die ondermaats presteren afstoten.

In oktober kondigde het bedrijf de verkoop van de Russische marktplaats Avito aan. Verder overweegt het bedrijf om aandelen Meituan te verkopen, werd in november bekend. Die aandelen Meituan ontvangt Prosus als aandeelhouder van Tencent. Recent besloot Tencent om zijn belang in maaltijdbezorger Meituan uit te keren als dividend.

Prosus zei dinsdag dat er op dat vlak geen nieuws is en ging niet in op de vraag of het belang wordt verkocht of behouden.

De opbrengsten van eventuele desinvesteringen worden gebruikt voor verdere groei en waardecreatie, benadrukte het bedrijf.

Prosus zei tijdens de beleggersdag ook dat het kijkt naar gerichte overnames, die strategisch relevant zijn en een goed rendement opleveren. Het bedrijf haalde als voorbeeld het onlangs overgenomen belang in iFood van Just Eat Takeaway aan.

Het aandeleninkoopprogramma blijft vooralsnog zoals het is, zei Prosus verder, en moet de intrinsieke waarde per aandeel verder vergroten. In juni kondigde het bedrijf de aandeleninkoop aan zonder einddatum. Er worden aandelen ingekocht zolang het aandeel veel minder waard is dan het belang in Tencent.

Verder geeft Prosus prioriteit aan het versimpelen van de structuur, aldus het bedrijf.