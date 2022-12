Amerikaanse FTC eist meer info Kroger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission wil meer informatie van Kroger over zijn geplande overname van rivaal Albertsons voor 25 miljard dollar. Dat meldde Kroger dinsdag. De supermarktreus zegt dat deze stap werd voorzien, omdat toezichthouders goed willen kijken naar een deal die twee van de grootste spelers in de Amerikaanse supermarktwereld verenigt. Het verzoek verlengt de periode van dertig dagen, die toezichthouders volgens de Amerikaanse mededingingswetgeving standaard krijgen om bezwaren te maken tegen een fusie. Als de informatie is verstrekt, gaat er opnieuw een termijn van dertig dagen in. Kroger verwacht de overname nog steeds te kunnen afronden in het begin van 2024. De transactie waardeert Albertsons op 24,6 miljard dollar, inclusief schulden, en werd in oktober aangekondigd. Kroger hoopt na de fusie beter te kunnen concurreren met Walmart en Amazon.com. Het fusiebedrijf zou een geschatte jaarlijkse omzet van 812 miljard dollar genereren, en een marktaandeel hebben van 13 procent. Walmart heeft 22 procent van de Amerikaanse markt voor boodschappen in handen. Analisten van JP Morgan schatten in dat de twee bedrijven 7 tot 10 procent van hun winkels moeten verkopen om de toezichthouders gerust te stellen. Meer dan de helft van de Albertsons-winkels staan minder dan vijf mijl van een Kroger-filiaal af. Bron: ABM Financial News

