Wall Street richting voorzichtige opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 fractioneel in het groen, terwijl de Dow Jones index licht terrein verliest.

Wall Street heeft het lastig sinds het sterke banenrapport van vorige week. Hierdoor zijn de zorgen over het strenge rentebeleid van de Federal Reserve weer toegenomen, terwijl beleggers de afgelopen tijd juist hoopten op kleinere rentestappen.

"Uiteindelijk doet het er meer toe waar de rente uitkomt en niet zozeer hoe snel de Fed dit punt bereikt. De krapper dan verwachte arbeidsmarkt in combinatie met een onstuimig bedrijfsklimaat, geeft meer slagkracht aan het kamp dat rekent op een rente van 5 procent", volgens analisten van SPI Asset Management.

De federal funds rate staat momenteel op 3,75 tot 4,00 procent. Volgende week woensdag maakt de Fed een nieuw rentebesluit bekend. Gerekend wordt op een verhoging met 50 basispunten.

Verwijzend naar een grafiek van de S&P 500, suggereren commentatoren op MarketEar.com dat een groot deel van de recente rally vanaf het dieptepunt van half oktober werd aangejaagd door beleggers die hun shortposities moesten afdekken. Er zou geen sprake zijn van een bullish fundament. MarketEar.com waarschuwde ook dat de markt steeds minder liquide wordt naarmate Kerstmis nadert.

Op macro-economisch vlak is het vandaag rustig, met alleen een Amerikaanse handelsbalans op de rol. In oktober daalde de export met 0,7 procent op maandbasis en steeg de import met 0,6 procent. Het handelstekort steeg met ruim 5 procent naar ruim 78 miljard dollar. Daarmee was de stijging wel minder groot dan analisten hadden verwacht.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0518. WTI-olie is meer dan een procent goedkoper ten opzichte van maandag.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo gaat honderden banen schrappen bij zijn Noord-Amerikaanse hoofdkantoor, meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden en interne documenten. Het aandeel reageert voorbeurs nauwelijks op het nieuws.

GameStop zou zijn begonnen aan een nieuwe ontslagronde, meldde Axios maandagavond op basis van een ingewijde en de geüpdate LinkedIn-profielen van een aantal ontslagen werknemers van GameStop. Axios kon de omvang van de ontslagronde niet bevestigen. GameStop opent woensdagavond de boeken. Het aandeel gaat vanmiddag een groene opening tegemoet.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co gaat een tweede chipfabriek openen in de Amerikaanse staat Arizona, zo meldde zakenzender CNBC. Het zou gaan om een investering van 28 miljard dollar, waar TSMC eerder al 12 miljard investeerde in een fabriek in Arizona. Het is één van de grootste investeringen van een buitenlands bedrijf in de Amerikaanse geschiedenis, volgens de zakenzender, en de grootste in Arizona ooit.

Aandelen van BioVie stijgen voorbeurs 9 procent na het bekendmaken van positieve studieresultaten voor een potentiële behandeling tegen de ziektes van Parkinson en Alzheimer.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 1,8 procent tot 3.998,84 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent op 33.947,10 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 11.239,94 punten.