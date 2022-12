Deutsche Bank en Rabo verdacht van schenden mededingingsregels Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank en Rabobank hebben mededingingsregels geschonden bij de handel in staatsobligaties in euro's. Dit meldde de Europese Commissie dinsdag op basis van een eerste onderzoek. Volgens de Commissie hebben de banken tussen 2005 en 2016 via hun handelaren gevoelige informatie gedeeld en gecoördineerd gehandeld, vooral via email en chatrooms. Indien de voorlopige onderzoeksresultaten worden bevestigd, dan hebben Deutsche Bank en Rabobank de regels overtreden. Aanvankelijk wilde de Commissie een schikking treffen met de twee banken, maar gebrek aan vooruitgang maakte dat de EC besloot de normale procedure te volgen. Bron: ABM Financial News

