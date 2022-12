Oeso ziet inflatie in oktober verder stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in landen in het Oeso-gebied is in oktober verder opgelopen. Dit meldde de denktank uit Parijs dinsdag. De inflatie kwam uit op 10,7 procent op jaarbasis. In september bedroeg de inflatie 10,5 procent. In 18 van de 38 Oeso-landen kwam de inflatie in oktober uit op dubbelcijferige percentages. Voor voedselprijzen gold een stijging van 16,1 procent tegen 15,3 procent een maand eerder. Dit is het hoogste percentage sinds mei 1974. De prijzen voor energie liepen op jaarbasis met 28,1 procent op. In september was dit 28,8 procent. In 13 Oeso-landen stegen de energieprijzen met meer dan 30 procent. De kerninflatie van de Oeso-regio kwam in oktober uit op 7,6 procent, gelijk aan een maand eerder. In de landen die deel uitmaken van de G20 bleef de inflatie in oktober op 9,5 procent staan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.