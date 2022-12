Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van de mate waarin de goede Amerikaanse inkoopdata doorwerken op het rentebeleid van de Federal Reserve, die volgende week met een rentebesluit naar buiten komt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 439,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 14,423,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 6.665,78 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.539,34 punten.

"De onverwacht sterke cijfers uit de Amerikaanse dienstensector, zorgden ervoor dat de markt nu meer renteverhogingen door de Fed inprijst", aldus analisten van SEB. "Dit drukt de koersen momenteel."

Tegelijk geeft de hoop op een heropening van de Chinese economie wat steun op de beurzen, zo stelde analist Kenny Wen van KGI Securities in Singapore. "De beurzen zullen volatiel blijven, nu China zich lijkt klaar te maken voor een uiteindelijke heropening van de economie", aldus Wen. "Beleggers laveren tussen winst nemen en kopen op de dip."

Olie werd dinsdag iets goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 76,14 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 81,75 dollar werd betaald, een daling van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0499. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0487 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0490 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs werd de lijst van minnen aangevoerd door het de koers van het aandeel Eurofins Scientific, dat 2,2 procent inleverde. De sterkste plus was weggelegd voor de koers van het aandeel Bouygues dat 1,1 procent steeg,

In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Fresenius MedicalCare het meeste, met een verlies van 3,3 procent en won het aandeel PUMA het meest, met een winst van 1,1 procent.

Zowel in Parijs als in Frankfurt waren de koerswinsten veruit in de minderheid.

In Brussel was de koers van het aandeel UCB een uitblinker na een koopadvies van Barclays. Maandag zette Morgan Stanley juist een verkoopadvies op het aandeel UCB. De twee banken verschillen van mening over het succes van bimekizumab in de VS. Het aandeel steeg 1,9 procent in koers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 1,8 procent tot 3.998,84 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent op 33.947,10 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 11.239,94 punten.