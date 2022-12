'TSMC investeert opnieuw tientallen miljarden in VS' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co kondigt dinsdag aan dat het een tweede chipfabriek gaat openen in de Amerikaanse staat Arizona. Dit meldde zakenzender CNBC. Het zou gaan om een investering van 28 miljard dollar, waar TSMC eerder al 12 miljard investeerde in een fabriek in Arizona. Het is één van de grootste investeringen van een buitenlands bedrijf in de Amerikaanse geschiedenis, volgens de zakenzender, en de grootste in Arizona ooit. Het Taiwanese bedrijf zal ook bekendmaken dat het meer geavanceerde chips gaat produceren dan eerder aangekondigd, aldus CNBC. De twee fabrieken kunnen samen voldoende chips produceren om aan de jaarlijkse vraag in de VS te voldoen van zo'n 600.000 wafers, citeerde CNBC Ronnie Chatterji van de National Economic Council, die zich bezig houdt met de implementatie van de CHIPS and Science Act. Deze wet werd in augustus aangenomen door het Amerikaans Congres. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.