Valuta: euro cirkelt rond 1,05 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,05 dollar in een vooral rente-alerte markt. "Met voor deze week weinig macro-economische data van belang op de agenda, ligt de nadruk op monetaire sprekers en de rentebesluiten van volgende week van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Algemeen lijkt voor de Fed een verhoging met 75 basispunten niet meer waarschijnlijk. Voor de ECB kunnen de toespraken van verschillende prominenten deze week licht werpen op hetgeen volgende week besloten zal worden. Morgen spreken bijvoorbeeld ECB-bestuurders Philip Lane en Fabio Panetta, donderdag is voorzitter Christine Lagarde weer aan de beurt, tot twee keer toe zelfs. Vrijdag komen bestuurders Andrea Enria en Elizabeth McCaul aan het woord", aldus Van der Meer. Namens de ECB treedt vandaag bestuurder Luis de Guidos op bij de Ecofin, de bijeenkomst voor ministers van financieën van de lidstaten van de Europese Unie. De centrale bank van Australië heeft de rente deze dinsdag met nog eens 25 basispunten verhoogd, nu naar 3,10 procent. De Duitse fabrieksorders over oktober boden een beter beeld dan verwacht met een stijging op maandbasis van 0,8 procent bij een prognose die duidde op een plus van 0,2 procent op maandbasis. Vanmiddag wordt in de Verenigde Staten alleen de handelsbalans over oktober verwacht. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0499 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8618 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2183 dollar. De Australische dollar steeg dinsdag 0,3 procent naar 0,6717 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

